安倍將訪美.古巴 日美韓外長會議18日舉行

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日媒報導，日本官房長官菅義偉14日宣布，日相安倍晉三將於本月18日至24日訪問美國和古巴。這將是日本首相首次訪問古巴。

中新網報導，菅義偉稱，訪美期間安倍將在紐約聯合國總部舉行的一般性辯論中發表演說，並希望與多名與會國首腦舉行個別會談。

日本外務省宣布，日本外相岸田文雄將於18日至23日訪問紐約。當地時間18日將舉行日美韓三國外長會議。此外還希望舉行七國集團外長會議，商定為應對北韓加強合作。

在紐約期間，安倍還將出席聯合國有關難民及移民問題的會議。在古巴，他將與古巴領導人勞爾卡斯楚會談；此外，日本外相岸田文雄還將出席力爭成為安理會常任理事國的日本、印度、德國、巴西四國集團（G4）外長會議。

(旺報)