服務偏鄉民眾 萬里分館推免費學英文
新北市立圖書館萬里分館為服務偏鄉社區，推出免費英語課程，包含聽說讀寫各項教學，鼓勵全家一起學習英文，24日起每週末下午於圖書館開課，即日起受理報名，盼藉此平衡城鄉教育差距，增進民眾英文水平。
萬里分館主任蕭千惠表示，偏鄉地區缺乏優良英語學習環境和師資，萬里地區的民眾想學英文都需遠至基隆或台北上課，來回車程至少一小時以上，對孩子和家長而言都是負擔。
為了服務社區，萬里分館與基隆教會合作，共同開辦免費英語課程，課程內容包括日常英語會話、以及聽說讀寫等教學，自24日起每週末下午1點在萬里分館開課，鼓勵家長帶小孩報名，一起享受學習英文樂趣。
相關課程資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話(02)2492-4490。
(中時)
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