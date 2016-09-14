疑遭逼車國道翻覆 駕駛腰部受傷

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基隆市消防局今天下午3時51分接獲通報，中山高速公路南下中興隧道口附近內側有轎車翻覆，警消出動3車8人前往救援，人員抵達時駕駛已自行脫困，腰部受傷送醫。

車禍現場銀灰色轎車四腳朝天翻覆在路肩草地，後方保險桿受到猛力撞擊掉落在地，年約40多歲的男駕駛表示，一輛車切到前方後急踩煞車，他立刻轉動方向盤，「車子就一直飄，接著就打滑翻覆」。1050914

(中央社)