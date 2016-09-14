太平洋索羅門群島傳出規模6地震

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太平洋島國索羅門群島官員表示，索羅門群島外海今天發生規模6地震，但澳洲地震專家說，這起地震不大可能引發海嘯。

美國地質調查所（USGS）指出，地震中心位在首都荷尼阿拉（Honiara）西方88公里，深度約10公里。

澳大利亞地球科學中心（Geoscience Australia）則估計地震規模為6.2，深度較深達30公里。

澳大利亞地球科學中心專家康明斯（Phil Cummins）告訴法新社：「地震太小，不足以引發海嘯。」

他又說，地震發生在不大可能釀重大災難的地區。（譯者：中央社羅苑韶）1050914

(中央社)