關懷金門弱勢族群 台電秋節前夕送愛

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中秋節前夕，台電金門區營業處處長王仁炳率員工慰問本地弱勢團體機構和低收入戶家庭，送出新台幣31萬多元慰問金，表達台電公司對民眾的關懷，並祝賀中秋節快樂。

明天就是中秋節，台電金門區營業處105年度愛心活動也在最近展開，由王仁炳帶領愛心志工服務隊員工到各處慰問。

台電愛心志工服務隊首站來到家扶中心，受到主任李桂平和扶幼主委李根遠等人歡迎；隨後，愛心志工服務隊到大同之家、縣身心障礙福利協進會、縣身心障礙者家長協會、福田家園、晨光教養家園，致贈這些弱勢團體和機構慰問金。

愛心志工服隊同時探訪了縣內的24戶低收入家庭，讓他們感受到滿滿的祝福和關懷。

王仁炳說，台電公司睦鄰關懷工作是年度工作，其中「急難救助」是工作重點。今年中秋節，金門營業處代表總公司關心金門地區弱勢團體及低收入戶，共慰問了6個弱勢團體，各贈送2萬元團體慰問金；24戶低收入戶，每戶致贈8000元，總共捐出31萬2000元，對社會略盡棉薄之力。1050914

(中央社)