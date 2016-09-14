港支聯會要求陸方釋放烏坎村民

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香港市民支援愛國民主運動聯合會今天發起遊行，要求中國大陸當局釋放被捕的廣東省烏坎村村民。

支聯會、社會民主連線和工黨等20多名代表下午遊行前往北京中央駐香港聯絡辦公室大樓，他們沿途高叫聲援烏坎村民和釋放村委會主任林祖鑾（又名林祖戀）的口號。

這些代表抗議廣東陸豐市政府日前暴力鎮壓烏坎村民，要求當局釋放被捕村民及林祖鑾。

遊行人士抵達中聯辦後，將印上「支持維權」的月餅放到中聯辦大門外，要求當局把月餅交給大陸在囚維權人士。

每年中秋節，支聯會都會舉辦類似遊行，向大陸被捕維權人士贈送月餅，以示支持。1050914

(中央社)