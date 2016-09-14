滿意度提升 朱立倫：仍要不斷檢討

我要評比

新北市長朱立倫今天針對天下雜誌所作縣市長滿意度調查名次提升一事表示，自己還要不斷檢討，還有非常多需要檢討的地方。

朱立倫今天下午分赴國光、三重及台北等客運公司場站慰勞秋節疏運客運駕駛，媒體詢及縣市長滿意度名次提升，甚至超越台北市長柯文哲的意見，他作以上表示。

朱立倫表示，他唯一的工作就是努力把市政工作做好，他最重要的責任是要市民能夠獲得更好的服務跟滿意。1050914

(中央社)