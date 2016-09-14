花蓮議長考紀案 洪秀柱：依程序處理

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國民黨花蓮縣黨部以花蓮縣議長賴進坤違紀幫民進黨助選做出開除黨籍處分。國民黨主席洪秀柱今天說，黨紀要嚴明、勿枉勿縱、依程序處理、證據蒐集齊全，黨中央不介入處理程序。

國民黨花蓮縣黨部以賴進坤在花蓮市長補選期間未輔選黨提名候選人，反替民進黨候選人助選，並接待高雄市長陳菊等人，於9月2日召開考紀會做出開除黨籍處分，並將考紀案呈報黨中央。

國民黨文傳會副主委唐德明下午在國民黨中常會後轉述，中常委沈慶光認為，一定要考慮地方和諧，務必要讓當事人充分說明，審慎處理。

中常委李昭平說，洪秀柱上任後，對黨紀有強烈決心，對於花蓮縣議長考紀案，只要有證據顯示違反黨紀，就應嚴肅處理。

中常委江碩平表示，要勿枉勿縱，盡量冷處理，因為家和萬事興。中常委柯貞竹說，花蓮議長是少數藍營的議長，難能可貴，建議擱置考紀案，審慎觀察後再處理。

中常委厲耿桂芳說，有許多基層黨員反映黨紀、黨德、黨魂已經廢弛太久，希望做到賞罰分明，她不針對任何人，但要求堅持黨紀，讓兩造雙方陳述，依黨紀處理。

中常委謝坤宏表示，花蓮市長補選勝選後是黨內大團結契機，考紀案要從法理情三方面來看，要查明真相，證據不充分就處理，會造成人心浮動、影響深遠，考紀會不能淪為地方勢力角力的工具。

國民黨秘書長莫天虎表示，花蓮議長考紀案，地方考紀會已呈報，循程序辦理。

洪秀柱說，要黨紀嚴明、勿枉勿縱、依程序處理、證據蒐集齊全，她對考紀程序有信心；以楊偉中考紀案為例，當時召開3次考紀會，每次3小時以上，考紀過程絕對嚴謹，黨中央所有的人不介入考紀處理程序。

國民黨副主席胡志強表示，目前考紀制度值得肯定，黨中央不會介入，一切照程序走。1050914

(中央社)