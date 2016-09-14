偷工減料？信義行政中心招牌倒塌

掛著台北市信義區行政中心招牌的圍牆疑因不耐莫蘭蒂所颳起的強風而倒塌。(杜宜諳攝)

所幸當時沒有民眾在招牌附近，因而無人傷亡。(杜宜諳攝)

而傾倒的圍牆露出簡易的輕鋼架，與地面亦無明顯的接點。(杜宜諳攝)

中央氣象局表示強颱莫蘭蒂持續影響台灣，14日整天至15日上半天是影響台灣最劇烈的時候，而掛著台北市信義區行政中心招牌的圍牆疑因不耐莫蘭蒂所颳起的強風而倒塌，所幸當時沒有民眾在招牌附近，因而無人傷亡。

而傾倒的圍牆露出簡易的輕鋼架，與地面亦無明顯的接點，讓人不禁懷疑是否又是偷工減料。

(中時)