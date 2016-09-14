立榮／長榮15日國際航線正常起降

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我要評比

受莫蘭蒂颱風影響，立榮航空明（15）日國內線航班仍有部分異動，但長榮航空、立榮航空明日國際線正常起降。

有關立榮航空明日國內航線異動如下：

1.本島往返馬公航線中午12點後恢復營運。

2.台北往返台東航線下午1點後恢復營運。

3.本島往返金門航線下午5點後恢復營運。

4.本島出發往返馬祖航班全部取消。

有關立榮航空最新異動狀況，請旅客上網查詢。

(工商)