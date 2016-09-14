莫蘭蒂減弱 最快傍晚轉中颱 各地風雨持續
強颱莫蘭蒂目前位置在高雄的西北西方約80公里，7級風暴風半徑200公里，近中心最大風速為16級，瞬間陣風為17級以上，以每小時18公里速度，向西北進行，通過琉球附近海域轉往中國大陸，預計最快傍晚減弱成中颱。
氣象局科長謝明昌指出，過去3小時莫蘭蒂強度略為減弱，且暴風圈亦較縮小，但仍壟罩恆春半島、南投、台中以南，花蓮以南及澎湖地區，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續。
氣象局持續針對台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、彰化、台中及澎湖、金門等12個縣市及恆春半島發布陸警；海上警報範圍包含台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。
台灣地區受到外圍環流影響，各地颳起強陣風，像在小琉球觀測到17級以上強陣風，並激起17公尺的高天巨浪，恆春觀測到16級強風更是打破歷年來紀錄，其餘像是蘭嶼有17級，高雄13級，恆春16級，東吉島14級，台南、高雄13級，大武12級，成功11級，淡水、金門、基隆10級。
從昨日至今日下午4時，屏東縣西大武山累積雨量達到718毫米、花蓮縣天祥482毫米，台東縣上里369毫米、宜蘭縣太平山318毫米，氣象局持續針對宜蘭發布大豪雨特報，台東、花蓮、屏東、高雄發布超大豪雨特報，提醒該地區民眾注意。
氣象局也將13日到15日的預測總雨量不斷上調，屏東山區恐下破1100毫米，花蓮山區、台東山區恐達到800毫米，屏東平地、恆春半島、高雄山區恐到700毫米，宜蘭山區、花蓮平地、台東平地、蘭嶼綠島約為500毫米。
氣象局科長謝明昌表示，接下來降雨將逐漸北抬，慢慢擴展至高雄、台南、中部山區，西南部地區雨勢也可能較驚人，且適逢大潮，今晚6點西南部將進入滿潮時間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。
(中時)
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