高鐵全數列車持續延誤 返鄉人潮怨聲載道

受颱風影響高鐵全線低速行駛，造成全線延遲，台北火車站等待搭乘的民眾排隊等待。（王英豪攝）

受颱風影響高鐵全線低速行駛，造成全線延遲，台北火車站等待搭乘的民眾排隊等待。（王英豪攝）

(17:39更新內文) 強颱莫蘭蒂挾帶狂風豪雨，今天下午1時38分，台灣高鐵高雄燕巢路段架空線遭菜網纏繞，導致集電弓斷裂，高鐵下午4時5分宣布表定3時後所有直達車行駛到台中折返、其餘列車只開到台南站，大批旅客擠在台北車站怨聲載道。

目前全數列車持續延誤中，適逢下班時間，大批返鄉過節旅客幾乎塞爆台北車站月台層，更有旅客痛罵高鐵太臨時宣布行駛調整狀況，讓旅客無法提前安排應變，只能枯等。

台南立委黃偉哲稍早也現身車站，原預計搭乘高鐵返家，同樣被卡在車站等候，他說，颱風災情為不可抗力因素，相信旅客都有耐心可以體諒，但高鐵應變能力待檢討。

吳姓上班族說，計畫下班後趕回高雄老家過節，到車站才得知列車延誤且到不了左營站，打算等到晚上再看情況，可能改明天再回去；另名今天才從澳洲返回台灣的趙姓旅客無奈表示，難得返台，原行程早就計畫好，如今颱風攪局，恐難與家人團聚過中秋，停留台灣時間也不長，心急如焚。

王姓與李姓2名金融業上班族，從高雄來台北受訓1個月，好不容易今天結訓，尚未換下制服就趕到車站，不料列車停駛，兩人苦笑說，會等到恢復行駛，趕搭最快的車回家。

高鐵預估，今晚21:00前暫停台南至左營區間運轉，已派員趕赴現場搶修，實際修復狀況，將於19:00再次對外宣布。

(中時)