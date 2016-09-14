女店長主動關懷 幫人留住6萬元

超商女店長沈美慧攔截詐騙案件，金城警分局長李智源頒獎表揚。（警方提供）

金門超商店長沈美慧因為自己的主動關懷，讓1位翁姓民眾免於遭到詐騙6萬元，金城警分局長李智源親自到店頒發感謝狀，表揚她的熱心義舉。

在金城鎮金山路萊爾富超商擔任店長的沈美慧，本月10日當班時發現翁姓民眾欲購買6萬元遊戲點數，因購買金額龐大，加上他的神情慌張，立即主動關懷提問，對方答稱是土地銀行行員要求購買。但因當時已逾晚間22時，銀行早已結束營業，她直覺情況有異，立即通報轄區金城派出所員警李雲峰、周逸新等2人前往查證，一問果然證實遭到詐騙，及時攔阻成功。

警方調查，翁男在當天晚間21時30分，在家中接獲詐騙集團佯稱「HITO本舖」賣家，指稱他之前在網路購買衣服，因超商取貨時簽錯欄位，導致帳戶設定為重複扣款，詐騙集團表示會協助取消設定。隨後，1名自稱土地銀行行員告訴翁男要到附近ATM依其指示操作解除分期付款設定。

翁男不疑有他，就到金寧地區超商ATM匯款新臺幣2萬9989元至指定人頭戶，不料詐騙集團得手後食髓知味，再次唆使他到超商購買新臺幣6萬元遊戲點數，所幸店長沈美慧發覺有異，通報警方攔阻成功。

金城警分局長李智源表示，詐欺手法層出不窮，統計該分局今年1月至9月間，民眾遭詐騙手法以詐稱網路購物分期付款設定錯誤最多，網路購物未到貨次之，假冒親友借貸再次之，被害人職業別以學生最多，服務業次之，軍公教再次之，特別提醒民眾「ATM沒有解除分期付款功能」、「來電顯示開頭+為國際電話」、「line及臉書購物認證功能不足」等常遭詐騙集團利用詐騙民眾，民眾接獲不明來電應提高警覺，若發現可疑應向165反詐騙諮詢專線或當地派出所查證，確保自身財產安全。

(中時)