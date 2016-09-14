大巨蛋施工損傷松菸煙囪 遠雄判賠75萬

台北市政府認為遠雄大巨蛋施工不當，導致一旁的市定古蹟松山菸廠鍋爐房地基下陷、煙囪傾斜，使得承租廠商因此無法進駐，導致市府損失租金利益243萬餘元，案經北市文化局向負責興建大巨蛋的遠雄巨蛋公司提告求償，台北地方法院今(14) 日審結，法官判遠雄巨蛋應賠償75萬8417元。本案可上訴。

(中時)