擔心骨質疏鬆？關鍵食物助鈣質吸收！

營養師指出除了牛奶以外，還有許多富含鈣質的食物，鈣質含量甚至比牛奶還豐富，且鈣質吸收率高。圖片來源：健康365

國人普遍鈣質攝取不足，且習慣喝咖啡、碳酸飲料，抑制鈣質吸收，長期下來將導致骨質疏鬆、牙齒鬆動，兒童缺鈣還會長不高、發育不良；該如何從飲食中多元攝取鈣質呢？

大部分的鈣質都儲存在骨骼與牙齒中，維持骨質密度與身體各種生理機能的運行，且由於人體無法自行生成鈣質，必須從食物中獲取，因此鈣質的攝取與吸收相對重要。

牛奶雖然鈣質含量豐富，但不是所有人都適合飲用，有乳糖不耐症或腸胃不好的人，飲用牛奶會造成腹瀉，鈣質反而無法吸收；營養師指出除了牛奶以外，還有許多富含鈣質的食物，鈣質含量甚至比牛奶還豐富，且人體吸收率高，像是小魚乾、黑芝麻、芥藍菜、起司、豆腐等大豆製品。

提醒民眾補鈣的同時，也要避免攝取會抑制鈣質或使鈣質流失的食物，像是含咖啡因的飲品與碳酸飲料，重口味的飲食也會使鈣質加速流失。建議民眾補鈣要三餐均衡攝取，並且除了補充含鈣食物，也要適量攝取蔬果補充維生素C，助體內形成膠原蛋白，促進鈣質吸收。

(中時電子報)