喜樹社區文創魚包 進駐藍晒圖文創園區
喜樹社區手工文創魚頭包3年來打出響亮知名度，繼進駐林百貨專櫃，14日起中西區藍晒圖文創園區內設立「社區自造-臺南社區產業小舖」，台南市包括喜樹等10個社區特色產品都進駐拓點。
喜樹社區居民自創的阿嬤各式零錢包因為外型與菜市場魚、肉、蔬菜維妙維肖，成了社區特色產品，成立喜事集文創市集後，很多遊客來了才知道這裡不只有阿嬤文創魚包，居民利用老社區結合新創意，發展出社區微經濟，為在地居民的生活注入新活力。
喜樹的阿嬤魚頭包不僅受邀進林百貨設立專櫃，台南市政府創設的藍晒圖文創園區14日設立一處專區，邀請台南市10座社區自產的文創產品進駐，包括文南社區布娃娃及相機背帶，松安社區的艾草拓印手工包，西港社區藺草包等。
台南市南區區長朱棟表示，藍晒圖文創園區有專人負責介紹與販售社區產品，多一個點行銷，又不會增加社區人力，文創園區有更多的年輕族群，消費力強又懂得網路行銷，對社區產品更容易加分。
「太夯了，可能會作不及」喜樹魚頭包製作核心團隊由喜樹社區6個阿嬤組成，偶爾有志工加入，最近不斷受邀擴點，阿嬤笑稱年紀大會作不及，得再找多一些人幫忙才行。
(中時)
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