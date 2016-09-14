清寒家長行竊 其情堪憐仍須法辦

家境清寒的34歲林姓婦人接送女兒放學時，涉嫌竊取老師放在教室內的現金，雖然老師憐憫其情，不願追究，但警方仍須將她函送法辦。

雲林縣斗南警分局今天表示，林姓婦人12日下午前往學校接送女兒放學之際，發現女兒的教室內空無一人，於是趁機竊取班導師放在教室的皮包內現金新台幣950元。

張姓教師於13日上午發現金錢不翼而飛，於是向警方報案，經警方調閱校內監視器，發生林姓家長涉有重嫌，於是通知她到案說明。

警方表示，林姓婦人領有輕度智能障礙手冊，家境清寒，是縣府列管的低收入戶，育有1名就讀小學的女兒。她坦承進入教室行竊，所竊取的金錢用來買食物給女兒吃，已花用殆盡。

張姓教師得知竊嫌是學生家長，且領有輕度智能障礙手冊，家境又清寒，其情堪憐，原本不欲追究，但因竊盜屬公訴罪，警方表示須依法將她函送法辦。

不過，警方也認為林姓婦人的家境並不好過，偵訊後當場提供雲林縣大埤鄉慈天必生宮的助濟品慰問，並勸戒林姓婦人應以身作則，做子女表率，千萬不要再犯。1050914

(中央社)