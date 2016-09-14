京都白味噌豆漿鍋　初秋優惠不用千元

京都白味噌豆漿鍋。（神旺飯店澄江日本料理提供）

京都白味噌豆漿鍋。（神旺飯店澄江日本料理提供）

資深日籍主廚飯塚正人。（神旺飯店澄江日本料理提供）

樂膳套餐。（神旺飯店澄江日本料理提供）

以高級精緻日本創作懷石料理聞名的神旺飯店「澄江日本料理」，特別聘請資深日籍主廚飯塚正人（IIZUKA MASATO）擔任餐廳料理長，於初秋開始推出系列新菜色，從形到色到味，讓人充滿秋的喜悅。

不再主打高端消費的會席料理，這次澄江日本料理全新推出〈樂膳〉套餐，全日特惠價680元+10%，包含〈和風手工蛋豆腐〉、〈刺身盛合〉、〈飛龍頭山芋蝦〉、〈鯖魚難波燒〉、〈豆皮蘆筍山芋剝皮魚〉、〈五目蒸飯〉、〈味噌湯〉、甜點等菜色，料理長說，希望藉此傳遞「快樂享用令人愉悅的料理」，且沒有過多價格負擔。

讓人眼睛一亮的還有季節限定〈京都白味噌豆漿鍋〉套餐，同樣搭配〈和風手工蛋豆腐〉、〈鯖魚難波燒〉、〈豆皮蘆筍山芋剝皮魚〉，主菜則是〈京都白味噌豆漿鍋，含野菜盤及精選肉片〉，味噌鍋調和了兩種味噌，味道不死鹹，又添加豆漿和雞高湯，喝起來舒服柔和卻滋味濃郁，最後由服務人員桌邊現煮〈起司雜炊〉更是一絕，美味還會牽絲，充滿回味。套餐同樣高CP值，全日特惠價NT$780+10% (原價NT$1,080+10%)，9月底前另有2人同行即贈百元抵用券1張活動。

大阪古稱難波，更精確點來說，難波位於日本大阪市中央一帶，以產蔥聞名。料理長表示，久而久之，人們習慣將難波直接當作蔥的代名詞，〈鯖魚難波燒〉就是將油脂豐厚且含大量鐵質、DHA的深海鯖魚沾上由信州味噌、味醂調製的醬料，烤至半熟，接著抹上蛋汁並撒上翠綠青蔥，再次烘烤而成的燒物料理。青蔥除了增色，更能平衡鯖魚的特有腥香，搭配扎實肉質一起享用，滿嘴鮮味令人著迷。

(中時)