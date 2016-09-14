京都白味噌豆漿鍋 初秋優惠不用千元
以高級精緻日本創作懷石料理聞名的神旺飯店「澄江日本料理」，特別聘請資深日籍主廚飯塚正人（IIZUKA MASATO）擔任餐廳料理長，於初秋開始推出系列新菜色，從形到色到味，讓人充滿秋的喜悅。
不再主打高端消費的會席料理，這次澄江日本料理全新推出〈樂膳〉套餐，全日特惠價680元+10%，包含〈和風手工蛋豆腐〉、〈刺身盛合〉、〈飛龍頭山芋蝦〉、〈鯖魚難波燒〉、〈豆皮蘆筍山芋剝皮魚〉、〈五目蒸飯〉、〈味噌湯〉、甜點等菜色，料理長說，希望藉此傳遞「快樂享用令人愉悅的料理」，且沒有過多價格負擔。
讓人眼睛一亮的還有季節限定〈京都白味噌豆漿鍋〉套餐，同樣搭配〈和風手工蛋豆腐〉、〈鯖魚難波燒〉、〈豆皮蘆筍山芋剝皮魚〉，主菜則是〈京都白味噌豆漿鍋，含野菜盤及精選肉片〉，味噌鍋調和了兩種味噌，味道不死鹹，又添加豆漿和雞高湯，喝起來舒服柔和卻滋味濃郁，最後由服務人員桌邊現煮〈起司雜炊〉更是一絕，美味還會牽絲，充滿回味。套餐同樣高CP值，全日特惠價NT$780+10% (原價NT$1,080+10%)，9月底前另有2人同行即贈百元抵用券1張活動。
大阪古稱難波，更精確點來說，難波位於日本大阪市中央一帶，以產蔥聞名。料理長表示，久而久之，人們習慣將難波直接當作蔥的代名詞，〈鯖魚難波燒〉就是將油脂豐厚且含大量鐵質、DHA的深海鯖魚沾上由信州味噌、味醂調製的醬料，烤至半熟，接著抹上蛋汁並撒上翠綠青蔥，再次烘烤而成的燒物料理。青蔥除了增色，更能平衡鯖魚的特有腥香，搭配扎實肉質一起享用，滿嘴鮮味令人著迷。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。