莫蘭蒂漸遠離 國內航班明陸續恢復
台灣15日將脫離莫蘭蒂颱風暴風圈，各航空公司宣布將陸續恢復國內線航班。
各航班異動如下：
立榮航空：
馬公線中午12點後恢復營運
金門線下午5點後恢復營運
台北往返台東線下午1點後恢復營運
馬祖線全部取消
國際線正常起降
華信航空：
馬公線：上午10點後正常起降
金門線：下午2點後正常起降
台北-台東、高雄-花蓮航線全天正常起降
國際、兩岸航線正常起降
復興航空：
馬公線：取消中午12點前本島起飛航班，之後航班視天氣狀況而定。
金門線：全天取消。
國際、兩岸航線正常派遣
長榮航空：
國際線正常起降
中華航空：
AE991 桃園-廈門航班延後至下午12點45分起飛
AE967 高雄-廈門航班延後至下午15點15分起飛
CI102 高雄-東京成田航班延後至下午12點50分起飛
(中時)
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