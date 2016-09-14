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莫蘭蒂漸遠離 國內航班明陸續恢復

中時
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台灣15日將脫離莫蘭蒂颱風暴風圈，各航空公司宣布將陸續恢復國內線航班。

各航班異動如下：

立榮航空：

馬公線中午12點後恢復營運

金門線下午5點後恢復營運

台北往返台東線下午1點後恢復營運

馬祖線全部取消

國際線正常起降

華信航空：

馬公線：上午10點後正常起降

金門線：下午2點後正常起降

台北-台東、高雄-花蓮航線全天正常起降

國際、兩岸航線正常起降

復興航空：

馬公線：取消中午12點前本島起飛航班，之後航班視天氣狀況而定。

金門線：全天取消。

國際、兩岸航線正常派遣

長榮航空：

國際線正常起降

中華航空：

AE991 桃園-廈門航班延後至下午12點45分起飛

AE967 高雄-廈門航班延後至下午15點15分起飛

CI102 高雄-東京成田航班延後至下午12點50分起飛

(中時)

關鍵字：國內航班莫蘭蒂
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