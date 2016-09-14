睡前喝水助預防心血管疾病！4大喝水的最佳時機是？
許多人怕半夜起床上廁所，影響睡眠品質，所以睡前不敢喝水，但是這樣做會增加心血管疾病風險，且容易發生致命的心肌梗塞，該在什麼時間喝水才能達到保健身體的效果呢？
血液中主要成分是水，若身體缺水，血液濃度增加、變黏稠，身體為了維持血液循環與血液流通，心臟就要花費更多力氣運作，此時血壓也會升高，因此老年人、或是本身患有心血管疾病的患者，發病率高。
醫師指出人在睡眠時，一個晚上的時間，體內就會消耗約一～兩杯水，若睡前未適量補充水分，則容易造成缺水的情形；該如何避免夜尿的狀況呢？建議在睡前的1～2小時喝水即可，早上起床後也應喝一杯水，可預防血管阻塞。以下情況喝水對身體最好：
1. 早上起床時：
可改善便秘，且喝常溫水最好；避免起床立刻飲用果汁、牛奶等飲品，容易造成腸胃負擔。
2. 運動前：
應該補充1杯水，使血液流動順暢，足以供應肌肉氧氣與養分，可避免過於疲累與中暑。
3. 飲酒時：
酒精含有利尿成分，易將身體水分排出，且酒精會使體溫上升，使得身體水分流失快，補充水分還有助減輕隔天的頭痛。
4. 疲倦時：
身體缺水易造成血液循環不良，影響大腦血流量，喝水有助改善
運動後或大量流汗後，也要注意不可一次喝進大量的水，當身體突然補充大量水分時，腎臟反而會加速排尿速度，使得水分無法被身體利用，平常喝水也應該分少量多次飲用。
(中時電子報)
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