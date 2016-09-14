我駐日代表處：蓮舫未說過「台灣不是一個國家」

我要評比

我駐日代表處14日在官網上貼出有關蓮舫國籍問題的說明，內容如下：

有關國內立法委員於9月13日引用台灣媒體報導質詢外交部長李部長，表示日本民進黨主席參選人蓮舫參議員於11日的記者會上有「台灣不是一個國家」發言乙節，本處說明如下：

一、經調閱當日記者會相關錄影，蓮舫參議員在當日記者會上答詢，並無「台灣不是一個國家」的發言內容。

二、中華民國是主權獨立的國家，無庸置疑。

(中時)