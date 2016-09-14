你所不知的東亞中秋習俗
農曆8月15日是中秋節，對於華人世界而言，吃月餅和家族團圓是共通的習俗，但鄰近的東亞各國，如日本、越南和韓國，他們也有慶祝中秋，但風俗習慣和華人世界可是截然不同的，像越南的中秋節屬於兒童，並不是嫦娥奔月的節日。
「8月15過中秋」，中秋節在東亞世界是一個影響甚廣的節日，華人世界在明太祖朱元璋之後月餅成為主要節日食物，近10年來台灣更流行中秋烤肉的活動。不過在我們週邊的國家中，日本稱農曆8月15日為「十五夜」，此日會吃賞月糰子眾人一起賞月，該日的月亮被稱為「名月」，目前是日本在明治天皇改行太陽曆法後少數仍保留的農曆節日。
韓國稱為「仲秋節」（중추절），或是秋夕。源自於韓國歷史上三國之一的新羅，為慶祝秋天農作物收成，並慶祝戰勝北方大敵渤海國之意。現在韓國的秋夕不僅是團圓日，由於政府訂為三天連假，也是掃墓與親朋送禮之節日，許多英文媒體也稱之為「韓國感恩節」（Korean Thanksgiving Day）。但今年受限於新出爐的「反貪法案」，送禮的風氣可能因此被受限制。
至於越南的中秋節就更特別了，同樣在農曆8月15日過節，也叫「望月節」（Tết Trông trăng），但卻是一個兒童節日。中秋當日孩童在家聽著長輩們講述「阿貴傳說」（Truyền thuyết chú cuội）的故事，是類似「傑克的豌豆」的神話，有名叫阿貴的孩子因一株菩提樹升上月宮，鄉親們為感念他而在當天掛燈籠慶祝他成仙。這天各地有舞獅表演和燈籠秀，所有越南的孩童都要提著鯉魚燈出門，取其「鯉魚躍龍門」的吉祥之意。
(中時電子報)
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