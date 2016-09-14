陸戰隊首度出動兩棲突擊車 救援受困居民

陸戰隊首度出動兩棲突擊車（AAV7），救援枋寮鄉新龍村受困居民。(圖／海軍提供)

陸戰隊首度出動兩棲突擊車（AAV7），救援枋寮鄉新龍村受困居民。(圖／海軍提供)

因應「莫蘭蒂颱風」後續風雨增強，海軍陸戰隊今（14）日獲報枋寮鄉新龍村，約有20餘員居民受困，依令於1310時派遣位在枋山預置的兩棲突擊車（AAV7）兩輛及9名隊員前往救援，並於1450時配合鄉公所協助安置於枋寮鄉公所，充分展現陸戰隊平時勤訓精練的成果，更彰顯海軍陸戰隊守護國人生命財產安全的決心。

(中時)