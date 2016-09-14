痛起來要人命！10大族群恐引痛風危機

原本痛風好發年齡為40歲以上、男性、體型肥胖者，而如今，常見就診患者為40歲以下。圖片來源：健康365

近年來，國人的營養過盛，飲食種類選擇繁多。走在大街小道上，三家就有一家是小火鍋店或是吃到飽的餐廳。由於，生活水準普遍提升，飲食習慣也較過去優渥，老是大吃大喝的大有人在，故被稱為「富貴病」；不當的飲食習慣是痛風的危險因子之一，根據專家表示，痛風年齡層有下降趨勢，平均下降10歲之多。

痛風痛起來，往往讓人痛得冷汗直流，拖著腿也走不動啊！原本痛風好發年齡為40歲以上、男性、體型肥胖者，而如今，常見就診患者為40歲以下，甚至有高中生就發病前來就診的，顯然痛風已成為了新世代的健康危機。

痛風發生的主要原因為體內普林代謝異常或腎臟排出尿酸的功能出現障礙，導致血中尿酸濃度增高，及形成高尿酸血症，使尿酸晶盬堆積在關節內，造成關節發炎、疼痛、腫脹、變形，更甚至產生痛風石及痛風腎痛變。但高尿酸血症卻不一定會造成急性痛風的發生。

痛風的誘發因素：

1. 饑餓或暴飲暴食。

2. 飲酒過度。

3. 壓力。

4. 感染或出血。

5. 關節受傷。

6. 體重快速減輕：由於大量身體細胞崩解，釋放出嘌呤。

7. 手術後：手術造成細胞崩解，釋放出嘌呤。

8. 攝取過量高嘌呤食物，如：動物內臟、白鯧魚、白帶魚、沙丁魚、肉汁、濃湯、雞精、豆苗、黃豆芽及蘆筍…等。

9. 嚴重的疾病或藥物治療，常會誘發痛風發作。

10. 身體過度疲勞。

痛風的飲食注意事項：

1. 避免飲酒及任何含酒精的食物，尤其啤酒中的成份最容易引起痛風的發作。

2. 多喝水；建議每天飲水量約2000c.c.(體重乘以30，如:50公斤 x 30=1500)，幫助尿酸盬排出，並防止腎結石產生。

3. 避免攝食肉湯及肉汁，這類食物通常含有大量普林。

4. 急性痛風發時，應儘量選擇低普林食物，如：蛋奶類、蔬果類、瓜類等。

5. 蛋白質攝取不宜過量，建議每人每天每公斤理想體重以攝取1公克蛋白質為宜。

6. 黃豆類及其製品(如：豆腐、豆干、豆漿、味增、豆芽等上，雖然普林含量較高，但因普林種類和肉類不同，故於非急性期仍可適量攝取。

7. 避免暴飲暴食，及減少外出用餐的機會。

(中時電子報)