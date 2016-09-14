避免誤觸法令 南投林管處提醒不得私自撿拾漂流木

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南投林管處提醒民眾，颱風過後切勿任意撿拾漂流木，以免觸法。（楊樹煌攝）

颱風莫蘭蒂來襲，南投林管處提醒民眾，漂流木是屬國有財產，未經公告不得私自撿拾，為民眾生命安全著想，請不要在颱風過後冒險進入河川行水區域撿拾漂流木，而誤觸法令。

林管處表示，依據森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林竹木漂流至國有林區域外時，當地政府需於1個月內清理註記完畢，未能於1個月內清理註記完畢者，當地居民得自由撿拾清理。

颱風警報解除後，林管處即會與縣政府人員就主要河川的漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經統籌整理後才會依法公告，開放自由撿拾。

南投林區管理處強調，依森林法第50條及52條規定竊取森林主、副產物，將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。若為貴重木，如紅檜、臺灣扁柏、臺灣肖楠、臺灣杉、香杉、臺灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟等加重其刑，併科贓額10倍以上20倍以下罰金。

(中時)