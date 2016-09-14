中國8月新增貸款9487億人幣 M2年增11.4％
據大陸央行消息，中國8月新增貸款9,487億元人民幣（下同），預期為7,500億元，前值4,636億元；M2年增11.4％，預期為10.6％，前值為10.2％。此外，中國8月社會融資規模增量為1.47兆元，預估為9,000億元。
初步統計，2016年1～8月社會融資規模增量累計為11.75兆元，比去年同期多1.10兆元。8月份當月社會融資規模增量為1.47兆元，比去年同期多3,600億元。其中，當月對實體經濟發放的人民幣貸款增加7,969億元，年增加213億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加70億元，年增加690億元；委託貸款增加1,432億元，年增加234億元；信託貸款增加736億元，年增加419億元。
(工商)
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