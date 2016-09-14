韓提出「衝壓噴射炮彈」概念模型
南韓軍械製造商豐山(Poongsan)提出了一種奇特的155公釐「衝壓噴射炮彈」，具有固體燃料沖壓發動機（SFRJ），加再上火炮的助推效果，期望可使砲彈的射程可以超過80公里。這個概念在模型在2016年DX南韓陸軍裝備展提出。
「衝壓噴射」是一種高速推進的發動機，前方會有個進氣口，氣流進入後會被逐漸變細的氣流引導壓縮，到末端時與燃料混合後點火產生巨大推力。這項技術通常用在超音速飛彈上，比如我國的雄風三型反艦飛彈。
詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導。豐山公司說明這型炮彈的構造，炮彈的衝壓發動機採用高爆式(HE)固體燃料推進劑，可以提供約 14秒的燃燒時間，使彈丸獲得超過每秒900公尺的初速。
豐山公司發言人說：「我們目前是希望這種增程炮彈，可以一舉超過80公里，並且應用到現役的155公釐火炮上。」這項發展技術應該是源自於南韓在2015年6月發表的科學論文，由豐山國防研發機構的工程師，以及南韓科學院（KAIST）的航太工程部共同撰寫了理論概要。
目前北約制式的155榴彈炮(比如M109自走炮、M198牽引炮)，常規炮彈的射常約為25~30公里，至於火箭助推增程炮彈(彈底噴氣式)最多提升到40公里。因此若能將榴炮射程提升到80公里，確實是極大的突破。
(中時電子報)
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