資深美少女裁縫班 手作環保包募發票
宜蘭縣羅東鎮漢民社區成立「資深美少女裁縫班」，透過時尚環保包走秀表演，讓阿嬤們秀出自己，走過台灣家庭代工時代的她們，以巧手將二手衣褲變成創意環保包，裁縫班的成立不只讓長者們有了閒話家常的好去處，還能藉由環保包募發票來作公益。
漢民社區為了鼓勵銀髮長者走出家門，在社區營造出一處裁縫空間，讓社區婦女可在此發揮好手藝，社區透過網路募集二手衣褲時，獲得廣大迴響，堆積如山的衣物成為阿嬤們發揮創意的最佳素材。
原本裁縫班只開放上午時段，但成立不到1個月，加入裁縫班、平均年齡在70歲的10名阿嬤，將裁縫班當作家以外的最佳去處。
「做得很歡喜！」加入裁縫班的謝榮鳳說，作包包過程中與眾人話家常，讓大家做得很高興，就連原本不是裁縫班的時段，大家也都不放過，埋首於縫製包包中。蘇玉霞說，來到這裡與大家有說有笑，還能做公益，感覺讓心理有了好去處。
漢民社區理事長蔡德昌說，阿嬤們度過家庭工廠的時代，裁縫班成立就是要讓她們走出來、發揮所長，每個環保包視大小可用5張到50張兌換，並將發票捐給宜蘭教養院，未來計畫讓裁縫班作袖套、工作服，讓眾人看到她們精湛的手藝。
(中時)
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