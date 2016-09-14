早晨起床後脊椎僵硬？認識僵直性脊椎炎
在台灣，年輕男性得病的機會比女性高，當有3位男性罹患僵直性脊椎炎時，女性只有1位會患病；而平均來說，不論男性或女性，大約1000人中會有1~4人得到僵直性脊椎炎。
僵直性脊椎炎和我們免疫系統中的HLA有很大的關係！HLA有很多種類，和僵直性脊椎炎的發病最有關的是HLA-B27。如果父親帶有HLA-B27的基因並呈陽性反應，小孩的HLA-B27基因也呈陽性反應，就會約有23%的機會發生僵直性脊椎炎。
僵直性脊椎炎的傳統症狀有：
1. 超過數周或數月感覺被漸漸痛起來，或覺得脊椎僵硬。
2. 早晨起床後感覺背痛或脊椎僵硬，但是會隨著一天活動的開始而逐漸減輕。
3. 運動後感覺比較不痛，但休息會感覺比較痛。
4. 上述痛的感覺持續三個月以上。
5. 體重減輕，特別是在發病的早期。
6. 感覺疲勞。
7. 偶有發燒的感覺，或是夜間出汗。
在飲食方面，從魚，肉，豆類補充蛋白質，從蔬菜和水果補充維生素，從牛奶補充鈣質，但切記避免體重過重。如果服用的是抗發炎藥物，就不能飲酒；而抽菸是絕對要避免的。
患有僵直性脊椎炎的人，一般會覺得下背痛或僵硬，嚴重的話，脊椎會變得像竹竿一樣，硬化而不能彎曲，避免保持同一個姿勢太久，要適時地盡可能伸展或移動自己的關節部位，隨時保持正確的姿勢是僵直性脊椎炎病人在平日生活時所需要特別留心的，因為只有正確的姿勢，才不會造成脊椎變形。所以愈早治療愈好，而運動(例如:游泳，瑜珈，氣功..等)，也是治療的好方法之一。
(中時電子報)
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