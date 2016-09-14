天送埤小火車 明年初亮相
宜蘭縣三星鄉的天送埤車站，因愛情偶像劇「下一站‧幸福」取景而爆紅，成為三星的熱門景點，但鄉公所為了提升遊憩深度，建置350公尺長的環站鐵軌，預計明年農曆年前竣工，屆時迷你動態小火車將會現身，成為觀光新亮點。
天送埤車站是太平山森林鐵路的中繼站，但1979年森鐵停駛後，鐵軌、車站幾乎拆除殆盡，僅存天送埤、大洲、竹林車站還保有車站主體，而天送埤車站以「時光走廊」概念復健，盼能藉此喚醒過去的鐵道記憶。
三星鄉長黃錫墉指出，天送埤車站是三星鄉最熱門、人潮最多的景點，為提升遊憩深度，要在車站建置350公尺長的環站鐵軌，成為「懷舊鐵道示範區」，屆時還會有可以乘坐的動態迷你型小火車；公所也在火車站到九芎湖的幸福月台，種下200多株吉野櫻、八重櫻，會成為美麗的櫻花大道。
天送埤車站因施工，將封閉至11月20日止。鄉公所指出，公所正積極向觀光局爭取3500萬元補助，用於建構森鐵懷舊觀光綠廊，第1期工程規劃在九芎湖站至古一號隧道段，沿拳頭姆山邊坡施作848公尺長、4.5公尺寬的鐵道路基，這段綠廊將會兼具有環保、觀光、休閒等多項特色。
(中時)
關鍵字：天送埤車站
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