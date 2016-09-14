南昌挑戰賽 頭號種子盧彥勳遭淘汰

台灣網球一哥盧彥勳南昌挑戰賽吞敗，無緣8強。（取自盧彥勳官方臉書粉絲頁）

總獎金7.5萬美元（約239萬台幣）的南昌挑戰賽，高居頭號種子的「台灣一哥」盧彥勳，首輪擊敗同胞好手陳迪後，次輪遭遇31歲的澳洲老將馬托塞維奇，兩人鏖戰2小時6分，盧彥勳努力克服首盤落敗劣勢，卻功虧一簣，最終以5比7、6比0、4比6落敗，無緣晉級。

盧彥勳過去曾與馬托塞維奇交手過一次，由盧彥勳勝出，此役再度交手，依舊難分難捨，第2盤雖讓對手吞蛋，但第3盤丟了關鍵發球局，也送掉比賽勝利。

雖然台灣一哥無緣晉級，但旅美好手莊吉生持續挺進，列名大會第6種子的他，次輪遭遇日本好手內山靖，他次盤被逼進搶7但力保不失，最終以6比3、7比6（7比3）獲勝，闖進單打8強，對手將是第2種子湯普森。

(中時電子報)