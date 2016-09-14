國民黨空間改造 媒體中心啟用

我要評比

國民黨媒體中心14日啟用，約50坪大小，做為記者發稿、記者會舉行場地。中央社記者謝佳珍攝 105年9月14日

中國國民黨空間改造，原位於1樓的記者工作室將改為數位黨史、文創商品陳列室，原1樓黨史展覽廳則改為媒體中心，約50坪，比原記者室空間大；媒體中心今天啟用。

國民黨主席洪秀柱今天下午在中常會後，特別走進媒體中心，了解記者工作環境，並站上發言台，試試音量。看到媒體中心比過去記者室設備佳，洪秀柱笑說，窮也要窮得有樣子。

國民黨文傳會主委周志偉說，媒體中心裝修工程以最精簡方式進行，約花費新台幣100萬元，以方便媒體採訪、發稿，以及記者會舉行。

除1樓空間改造，原位於台北市紹興北街的國民黨台北市黨部將搬到中央黨部地下1樓，正進行裝修，近期完工。1050914

(中央社)