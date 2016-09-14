枋寮鄉傳居民受困 國軍AAV7搶救

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颱風莫蘭蒂帶來的風雨持續增強，海軍陸戰隊獲報枋寮鄉約20餘居民受困，派遣2輛AAV7兩棲突擊車前往救援，此外，國軍在澎湖、花東、中、南部一級開設，待命兵力有3萬多人。

因應颱風莫蘭蒂來襲，國防部長馮世寬上午主持國防部災害應變中心視訊會議，要求國軍主動掌握災情狀況，在安全的前提下，適時調整與派遣兵力，並於第一時間協助地方政府，全力執行緊急救援任務，以降低民眾災損。

海軍陸戰隊下午獲報枋寮鄉新龍村約有20餘居民受困，海軍依令於下午1時10時派遣位在枋山預置的兩棲突擊車（AAV7）2輛及9名隊員前往救援，並配合鄉公所協助安置於枋寮鄉公所，充分展現陸戰隊平時勤訓精練的成果。

國防部指出，目前國軍第一(澎湖地區)、二(花東地區)、四(南部地區)及五作戰區(中部地區)均為一級開設，待命兵力計3萬3000餘人，於各作戰區預置兵力計2590人，車輛、重機具及飛機計4000餘部。另依氣象預報資料，國軍目前以恆春半島為災防重點，已要求第四作戰區加強各項災防整備工作，即時執行救援任務。

國防部進一步指出，國軍於花蓮、台東等處預置兵力446人，於宜蘭礁溪、狀圍等處預置兵力277人，於台南、高雄及屏東等處預置兵力1220人，於苗栗、台中等處預置647人。另為執行山區緊急搜救任務，陸軍航特部編成14個蒐報小組計99人，依令進駐宜蘭大同、高雄那瑪夏、南投信義等區域，協助執行民眾撤離、災情蒐報、緊急救援等任務。

國防部表示，國軍配合台東縣、花蓮縣政府，已協助撤離民眾1300餘人，並協助宜蘭五結、台南七股、台東大武等區域堆置沙包6500餘包，今天將持續配合各縣市政府執行民眾撤離及沙包堆置等工作。

另針對「馬勒卡」颱風動態，國防部已要求第二及三作戰區加強整備，並依颱風動態隨時調整部署，以有效確保國人生命財產安全。1050914

(中央社)