中台灣好玩卡 中市府：限時限地優惠

台中市政府推出「中台灣好玩卡」，有民眾買了卡片，但卻不能搭員林客運、台中市公車。台中市觀旅局表示，好玩卡依旅客需求，提供不同內容「限時限地」的套裝優惠。

鄭姓市民日前買了7張中台灣好玩卡，他和朋友共持3張卡，搭公車到高鐵站，搭乘「員林客運」到溪頭，但上車後僅有1張能用，另2張不能用，回程就連台中市公車都不能搭，直呼「真的不好玩」。

台中市議員張(水靜)分指出，中台灣好玩卡宣稱從苗栗到嘉義涵蓋7縣市，卻遭民眾投訴「還不如一張悠遊卡」，應該檢討；台中市議員張廖乃綸表示，市府不該沒有準備好就上路。

觀旅局表示，該民眾所購買的產品為最基本的1日暢遊卡，可於24小時內無限次搭乘999號以內的台中市區公車，並不包含員林客運所營溪頭之公路客運路線。

觀旅局指出，中台灣好玩卡是結合一卡通發行具旅遊特性的特製卡，卡片除原本儲值搭車及小額消費功能外，更擴大與相關食、宿、遊、購、行等產品包裝，提供旅客預購後實地體驗，具有省時優惠特性，是一張「限時限地」的城市旅遊卡。1050914

(中央社)