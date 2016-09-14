屏東雨量破700又遇大潮 枋寮淹水嚴重

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(中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）颱風莫蘭蒂侵襲，中央氣象局資料，到下午4時屏東雨量717毫米，居全國之冠，今晚又遇大潮，沿海枋寮、林邊和佳冬鄉低漥區淹水，枋寮鄉建興路、義民路水深及腰，居民撤離。

最高雨量下在泰武鄉山區，由於今晚又遇大潮，沿海的枋寮鄉低漥地區建興路和義民路淹水，水深及腰，甚至達100公分，消防隊及軍方出動悍馬車撤離了近70名居民。

枋寮鄉災情嚴重，鄉內道路旁的電線桿被吹斷，橫躺路中央，交通完全中斷。

台17線265公里佳冬鄉羌光路段至佳冬加油站積水，南北車道封閉，交通隊建議北上車輛行駛台17線267.2公里右轉文化路再接台1線北上。

屏東縣到下午4時，共有6座橋梁封閉，分別是台1線楓港橋、三地門鄉口社橋、萬巒鄉佳平橋及恆春鎮龍鑾橋、龍鑾1號橋及龍潭橋，枋寮警分局表示，雖然楓港橋封閉，民眾可走台9線麻里巴橋，再接台26線起點，進出恆春半島。

另外，台1線枋山段上午土石流影響交通，下午土石流已經清理，南北向都可通行。1050914

(中央社)