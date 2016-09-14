颱風影響 宜蘭縣部分學校晚間停課

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宜蘭縣政府說，受莫蘭蒂颱風影響，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，宜蘭市復興國中附設補校、冬山國小附設補校、蘇澳國中附設補校，已自行宣布晚上停止上班上課。

此外，宜蘭縣環保局也自行宣布，今天下午4時起，停止上班。1050914

(中央社)