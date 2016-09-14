金門路樹倒塌 轎車遭殃

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金門縣一名楊姓男子今天中午駕駛自小客車，行經金湖鎮土校路時，一棵木麻黃突然被風吹倒，不偏不倚砸中汽車引擎蓋，車頂嚴重凹陷、車窗也幾乎全碎。所幸楊男並無大礙。

颱風莫蘭蒂雖未直撲金門，但今天清晨起金門地區民眾已感受到強大風勢。中午，41歲的楊姓男子駕駛銀巴自小客車，由下莊沿士校路往幹訓班方向行駛；途中，左側一棵木麻黃突然被風吹倒，不偏不倚就砸中楊男汽車引擎蓋，

楊男汽車引擎蓋和部分車頂嚴重凹陷，車窗也幾乎全碎，令楊男怵目驚心。不幸中的大幸是，倒樹並砸到駕駛座。

金湖消防隊獲報抵達時，楊男已自行脫困。消防隊表示，楊姓駕駛沒有明顯外傷，但他感覺頭、胸疼痛，消防人員擔心他有內傷，協助送醫檢查。

楊男經過照射X光後，並未發現骨折，但因胸部挫傷，仍留置急診觀察中。

此外，金湖鎮南機路今天也出現一棵大樹被風吹倒，幾乎被連根拔起，橫躺在路中央，影響交通。已經移除。1050914

(中央社)