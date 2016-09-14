遼寧賄選 人民日報：敲響警鐘零容忍
中國大陸遼寧省選出的全國人大代表傳出賄選，當選無效。大陸官媒人民日報今天發表評論員文章稱，對拉票賄選堅持「零容忍」。
新華社13日報導，中國大陸全國人民代表大會常務委員會表示，由遼寧省第12屆人民代表大會第1次會議選舉產生的全國人大代表中，45人「因拉票賄選當選無效」。
大陸另一官媒人民日報今天發出評論員文章表示，遼寧拉票賄選案是中共成立以來查處的「第一起發生在省級層面、嚴重違反黨紀國法、嚴重違反政治紀律和政治規矩、嚴重違反組織紀律和換屆紀律、嚴重破壞黨內選舉制度和人大選舉制度的重大案件」。
文章說，當前正值大陸地方各級領導班子和縣鄉人大換屆選舉，遼寧拉票賄選案「再一次給我們敲響了警鐘」。對拉票賄選案的處理，充分體現中共黨中央對拉票賄選「零容忍」的堅定決心。
文章稱，中共18大以來，在懲治腐敗問題上，黨中央的態度一直非常堅決，「全黨同志和各級國家機關工作人員必須自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為總書記的黨中央保持高度一致，大力推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。1050914
(中央社)
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