颱風天照樣釣魚　警方勸離北海岸釣客

金山警方今（14）日動員警力，至金山、萬里、石門海邊，勸導當地釣客和民眾離開海邊。（李其樺翻攝）

強颱莫蘭蒂橫掃南台灣，北海岸雖然不在暴風圈範圍內，仍不時湧現長浪，許多民眾依然跑去海邊釣魚、看海，輕忽自身安危；金山分局今（14）日特別派出警力至金山、萬里及石門海邊，對釣客及觀潮民眾進行勸離，共開出10張勸導單，40位民眾陸續接受勸說離開。

警方呼籲，民眾在颱風期間切勿於岸邊逗留、釣魚及觀潮，以免危及生命財產安全。

(中時)