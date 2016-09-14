日千葉縣姐殺弟分屍案 只因一言不和

日本千葉縣酒酒井町發生一起姐姐殺弟弟的分屍案。25歲的竹內愛美供稱，因鎖碎的小事和弟弟吵架，後來把他殺了。

警方12日晚間在這對姐弟住的家裡發現了分裝在塑膠袋內的頭、腳等10個以上的屍塊。

警方懷疑是上個月底起失蹤的21歲弟弟竹內諒，而將姐姐以損壞屍體罪嫌逮捕。

姐姐被逮捕後供稱，大約2星期前殺死弟弟後，因煩惱屍體無法處理，故想到分屍後丟棄，而先將屍塊藏在冰箱裡。

弟弟的友人因聯絡不上弟弟便登門拜訪，當時姐姐不讓他進門，且強調「打工的時間到了」，隨後便把開關上。

友人覺得很奇怪便通報警方。警方在這對姐弟家裡起出多把菜刀，目前正在確認是否為兇器。

(中時)