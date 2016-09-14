缺了3種維生素！外食族通病：記憶差、嘴破、易疲倦
食物中有許多人體所需的營養素，以利維持人體正常運作，尤其是維生素，影響各種生理機能，包括視力、反應力、肌力，以及傷口癒合能力等等；現代人常感到疲倦、記憶力減退、氣色差......，其實和飲食不均衡，缺乏維他命有很大的關係！
大家知道食物就是最好的維他命攝取來源嗎？每日若有均衡攝取蔬菜、水果、蛋、豆、魚、肉類等天然食物，基本上維他命是足夠的，但現代人生活忙碌，大多以外食為主，常常無法攝取到足夠的營養。
營養師指出，外食族易缺乏的維生素種類有維生素D3、維生素C與維生素B，容易導致嘴破、疲倦、注意力不集中、慢性疼痛等狀況；建議若平常缺乏日曬、又不喝牛奶的人，可補充維他命D3；不常吃蔬果可補充維他命C，全球發泡技術領導品牌德國SUNLIFE，研發多款維他命C發泡錠，每錠含有的維生素C含量相當於29顆檸檬，身體吸收力是一般膠囊的兩倍，老人小孩也適合飲用。
另外，維生素B雖可從大部分的食物中獲得，但熬夜、壓力大、三餐不正常易導致體內大量的維生素B被消耗，應適時補充；營養師提醒保健食品不宜長期服用，應重點式補充，且必須依照包裝指示攝取，也要留意保存期限。
值得注意的是，近年有多項研究發現，維生素E對人體好處多多，除了可活化大腦，還助美肌，可從堅果、深海魚（鮪魚、鯖魚、鮭魚等等）、橄欖油等優質油品攝取，或是可透過魚油補充。
(中時電子報)
關鍵字：維生素
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