陸公務船進釣島海域 日媒：4年518次
日本媒體報導，到今年9月11日，距離2012年釣魚島及其附屬島嶼「國有化」已滿4年，這段期間中方公務船進入釣島領海累計達518艘次。
新華網引述日本《產經新聞》13日報導，海上保安廳今年春天建立「專隊體制」，2016年度補充預算案中，申請增加3艘大型巡邏船；2017年度預算的概算要求中，海上保安廳還要求增加人員。
報導稱，8月中方公務船與漁船蜂擁而至後，增員更為重要，海上保安廳的方針是以東海為重點，完善警戒態勢。
據海上保安廳的消息，11日上午10點多，中國大陸海警局4艘公務船相繼進入釣魚島及其附屬島嶼周邊領海，1個半小時後離開領海進入毗連區。至此，今年以來侵入領海的中方公務船已經達到87艘次，2012年「國有化」以來累計達到518艘次。
海上保安廳稱，在毗連區內「除惡劣天氣外幾乎每天都有（中方公務船）航行」；8月，超過200艘漁船和史上最大規模的15艘公務船編隊同時侵入毗連區和領海。
報導稱，中國大陸未來很有可能強化在東海的活動，中方大型公務船數量在去年底時已經達到120艘，為3年前的3倍。預計到2019年將進一步增至135艘。
(旺報)
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