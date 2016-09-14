高鐵台南-左營站何時復駛 晚間7時宣布

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菜網纏繞架空線造成高鐵台南、左營停駛。(高鐵提供)

高鐵台南站湧現人潮。(高鐵提供)

中秋節前夕遇上莫蘭迪攪亂，高鐵受到燕巢路段菜往纏繞架空線影響，下午1時38分即暫停台南至左營區間運轉，高鐵已派員趕赴現場搶修，實際修復狀況將再於晚間7時對外宣布。

受到這起意外事故影響，高鐵台南站湧現轉運人潮，高鐵也已緊急安排遊覽車接駁，不過，很多乘客急得想回家或前往預訂目的地，都難掩無奈。

高鐵也指出，過去颱風季前，都會主動向農戶宣導，避免類似事件上演，但顯然很多農民仍無法配合。

(中時)