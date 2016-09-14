高雄市府也淪陷 頂樓採光罩被吹掀
莫蘭蒂颱風重創高雄，連市政府大樓也難以倖免，頂樓玻璃採光罩被強風吹掀，滂沱大雨灌入，好像室內也在下雨，是20幾年來首見，市府員工趕緊用砂包將1樓大廳地板的積水引流出去，幸好玻璃罩並未掉落摔碎，沒有造成人員受傷。
高雄市政府四維行政中心14日中午將近1時左右，頂樓玻璃採光罩突然「框啷」作響，隨即約有六分之一被強風吹掀，雨水灌進室內中庭，幸好當時市府員工多半在消防局大樓的災害應變中心，中庭幾乎空無一人，沒有人員受到採光罩零件掉落波及。
市府秘書處處長陳瓊華表示，市府四維行政中心20幾年前建成時即有玻璃採光罩，是建築的一大特色，經歷過無數颱風，這是首次被強風吹掀。
她說，事後調查是因保護採光罩的金屬擋風板生鏽，可能因此造成耐風力不足，先是2、3塊擋風板被吹掉，緊接著採光罩才被掀開。
陳瓊華指出，被吹掀的玻璃採光罩約佔總面積六分之一，且強化玻璃片是掉落在頂樓，並非掉至1樓中庭，所幸未造成人員受傷，不過中庭被雨水灌入，地上有一大片積水，工作人員先用砂包圍堵，盡量引導積水流出室外。
由於目前風雨超強，維修廠商無法馬上趕來修復，市府將等明天請人評估受損程度，才能計算確切損害金額。
(中時)
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