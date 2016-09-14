學校災損109萬 教長：是否停課尊重地方政府

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莫蘭蒂颱風來襲，教育部統計，到今天為止，有6所學校受損，災損金額109萬8000元。對於有些縣市未停課引起民怨，教育部長潘文忠說，停課與否因地制宜，相信地方政府會把握適當的發布時間，方便家長接送小孩上下學。

教育部表示，到今天為止，有新竹市內湖國小、南投縣南豐國小及大成國小、高雄市鳳山商工及正興國小、金門縣何浦國小等6所學校通報災損，總金額為109萬8000元，大致為天花板、屋頂及遮雨棚損壞、樹木傾倒等。其中，高雄鳳山商工災損98萬元，是受創較嚴重的學校。

此外，今天許多地方風雨很大，桃園市復興區、台中市和平區平等里及梨山里、南投縣仁愛鄉、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣及金門縣等10個縣市或區域的45所學校停課因應。

面對颱風，許多縣市的停課方式引發民怨，譬如台南市的大學今天都停課，但市政府卻要中小學生上午來上學，下午才停課，引發不少抱怨。

潘文忠說，颱風天學校停課有一定標準，尊重地方政府研判。不過學校本身也可根據實際狀況，自行決定是否停課，譬如許多大學考量地理位置和交通安排，提早宣布今天停課。

潘文忠表示，停課仍以「因地制宜」為主，但也相信地方政府會把握發布時間。尤其是上班的家長，需及時獲得相關資訊，安排子女上下學接送事宜。

(中時)