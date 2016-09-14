宜蘭不老節　邀銀髮族來跳舞

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70歲的蔡天成、68歲吳桂美結婚42年，熱愛唱歌跳舞。（王亭云攝）

70歲的蔡天成、68歲吳桂美結婚42年，熱愛唱歌跳舞。（王亭云攝）

92歲陳錫湖阿公與90歲陳林秀娟阿嬤，也報名參加。（王亭云攝）

宜蘭不老節系列活動，首次舉辦不老甘甜舞會，將於10月10日在宜蘭運動公園盛大登場，力邀銀髮夫妻一起動起來，回憶年輕時光！今日報名會場上，高齡9旬的阿公阿嬤，現場大秀華爾滋舞技，博得滿堂彩，即日起至23日，歡迎免費報名。

多久沒牽另一半的雙手，跳一支曼妙舞蹈？宜蘭縣政府推動高齡友善城市，舉辦宜蘭不老節，希望長者不被遺忘，快樂享受晚年生活，今年首次舉辦不老甘甜舞會系列活動，今日報名會場上，已有13對銀髮夫妻搶先報名，其中還包含9旬老夫妻。

92歲陳錫湖阿公與90歲陳林秀娟阿嬤，家裡就有舞池，夫妻倆都很喜歡跳舞，70歲的蔡天成、68歲吳桂美結婚42年，熱愛唱歌跳舞，會跳恰恰、探戈、吉魯巴等舞蹈，蔡天成說，跳舞能讓人身體健康、心情變好，「到了90歲還能跳恰恰，是我的夢想！」

社會處長劉富美表示，家庭美滿為安定社會的力量，邀阿公阿嬤牽起彼此雙手，一起快樂跳舞，凝聚全家人感情；即日起至23日報名，額滿50對截止，可電洽社會處03-9328822轉265林姓承辦人，或弘道老人福利基金會江專員02-2322-1735。

(中時)