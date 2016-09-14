傳大陸Su-30戰機闖台領空 我軍方否認
外傳中國大陸Su-30戰機在12日上午，由蘭嶼進入我領空一事，立法委員蔡適應表示，經向空軍詢問，該架Su-30戰機是沿著海峽中線往南飛行，並沒有越過中線，隨後並往西太平洋飛行，未進入我防空識別區，而我空軍也派遣F-16戰機全程監控與掌握。
《上報》同時報導Su-30在往西太平洋時，還遭遇美軍的F-15戰機，甚至雙方採取戰術動作「佔有利位置」，空軍向蔡適應說明，美軍沒有任何反應。
事實上，大陸空軍新聞發言人申進科大校在9月12日在廣州宣布，空軍於12日組織轟炸機、殲擊機、預警機、加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。此舉是大陸空軍通過訓練提升能力，以維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展的需要。
申進科說，這次遠海訓練，是空軍年度訓練計畫內的例行性安排，符合相關國際法和國際實踐。當天，空軍轟-6K、蘇-30和加油機等多型戰機，從部署機場快速完成出動準備，快速飛赴西太平洋開展訓練，實施了偵察預警、海上巡航、空中加油等訓練課題，檢驗空軍部隊遠海實戰能力，達成了既定訓練目的。
(中時)
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