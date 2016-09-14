失戀痛哭剃髮後…偽娘Kiwebaby想交女友
「最美偽娘」Kiwebaby(張朵)近來反常舉動不斷，令人擔憂，先是突然在網上直播痛哭畫面，哀悼僅維持3個月短命戀情，後來又自行將長髮剪去，今(14日)更在網上PO出經過髮廊打理過的短髮造型，宣告重「想交女友了」，疑似深受情傷打擊。
Kiwebaby在網上直播醉後痛哭，自爆3個月的戀情像愛了一生一世，讓她真的忘不掉，之後又PO出剪髮短片，只見她拿著剪刀，一刀一刀將長髮剪去，露出鬼剃頭般的後腦勺，看似壓力極大。
Kiwebaby的反常舉止也在PTT掀起討論，讓不少網友擔心她的健康狀況，「覺得生病了」、「應該要有人幫她...她變得比之前更瘦了」。她今日更在臉書PO出經過髮型師處理過後的短髮新造型，向媽媽喊話「媽咪，妳的寶貝兒喬翔回來了」，宣布自己重回男兒身，又稱「發自內心喜歡現在的自己」、「想交女友了欸」，轉變之大令人震驚不已。
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(中時電子報)
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