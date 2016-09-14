黃正民攜手姜棟元 熱血搭檔翻案
同為票房保證的兩代男星黃正民與姜棟元，兩人合作主演電影「王牌計中計」，在劇中熱血搭檔、翻轉罪名，該片在韓國上映後，獲得不錯的迴響，勇奪韓國雙週票房冠軍。
從2015的「辣手警探」、「國際市場」、「喜馬拉雅」到今年的「哭聲」、「王牌計中計」與即將在韓上映的「阿修羅」，韓國影帝黃正民不僅多產，電影作品還部部熱賣，均有千萬觀影人次保證。
黃正民展現了百變演技，先前在「哭聲」中的薩滿巫師演出活靈活現，而「王牌計中計」又搖身一變，成為正義感十足的檢察官，為了辦案不僅動口、還可能動手，行事不顧規章拘束。
黃正民這次在「王牌計中計」中，攜手飾演花美男詐欺犯的姜棟元，彼此對立的身分，卻成為最無懈可擊的正義夥伴，將一起翻轉自己身陷的懸疑案件。
「王牌計中計」電影描述熱血檢察官在旭（黃正民飾），被誣陷將嫌疑犯施暴致死，一夜之間從檢察官成了罪犯，鋃鐺入獄，伺機而動希望報仇雪恥的他，遇上了花美男詐欺犯的致元（姜棟元飾），靈機一動的在旭，讓兩個最不可能的搭檔，展開一場絕地大反攻的復仇計畫。
「王牌計中計」將於10月14日在台上映。1050914
(中央社)
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