颱風雨水沖刷 台鐵花東線路基遭掏空

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颱風莫蘭蒂為花蓮帶來豪大雨，多處路段積水，台鐵花東線鐵路東竹至富里間路基遭掏空約20公尺，工務人員頂著大雨搶修，希望入夜前能修復。中央社記者李先鳳攝 105年9月14日

颱風莫蘭蒂為花蓮帶來豪大雨，多處路段積水，台鐵花東線鐵路東竹至富里間路基遭掏空約20公尺，工務人員頂著大雨搶修，希望入夜前能修復。

台鐵花蓮工務段表示，由於花東線停駛，查道車巡察時發現鐵路路基下方因大雨造成排水來不及宣洩，導致軌道被掏空。隨即調度人員搶修，必須運來道碴，經夯實後，再以砸道車來回走十幾趟壓實才行。

莫蘭蒂造成花東線災情除掏空路基，還有壽豐鄉志學站北端電桿傾斜、鳳林鎮南平車站電車迴流線斷線、電器箱被強風吹倒等，工務人員冒雨搶修，希望儘早完成。1050914

(中央社)